В армии Армении готовят заявление о сдаче Пашиняном Нагорного Карабаха

Сегодня, 11:50

Ольга Громова

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В армии Армении готовят заявление о сдаче Пашиняном Нагорного Карабаха

Военнослужащие Армении готовят сенсационное заявление о сдаче властями и непосредственно Премьер-министром Николом Пашиняном Нагорного Карабаха, которое рассматривают как предательство. Об этом, ссылаясь на ереванскую газету «Паст», сообщил информационный ресурс Avia.pro.

Корреспонденты из Еревана в своей заметке обращают внимание на то, что по непонятным причинам не проходит демобилизация мобилизационного резерва. Вероятно, «наверху» боятся, что эти люди вернутся из Карабаха и расскажут общественности, как обстояли и обстоят дела на самом деле.


Ведь, как подчеркивается, власти Армении призывали в мобилизационном порядке своих оппонентов - оппозиционеров, в том числе и заместителя председателя Республиканской партии Армена Ашотяна. Их не мобилизуют и при этом причина не называется.

«Посему, есть мнения, что власти превратили мобилизационный ресурс в своеобразный политический инструмент, чтобы держать людей в качестве „заложников“ и не допускать их к участию в политических процессах», — резюмирует «Паст».

Между тем в Армении до сих пор продолжает действовать военное положение - недавно парламент отказался его отменять. Оппозиционеры считают, что через военное положение Никол Пашинян пытается обезопасить себя и пресечь протестные настроения в стране.



Источник: Информационное агентство «Informing»

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