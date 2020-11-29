Эксперт разоблачил миф о неуязвимости турецких беспилотников в Карабахе

Вчера, 22:40

Александр Зуев

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Эксперт разоблачил миф о неуязвимости турецких беспилотников в Карабахе

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе показал, что Россия со своим передовым оружием оказалась беззащитной перед недорогими  и современными ударными беспилотниками. В частности,  об этом говорят некоторые  военные  обозреватели.

Но у российского военного эксперта Виктора Мураховского иное мнение на этот счет. По его словам, всякого рода суждения о непобедимости турецких ударных дронов  – миф чистой  воды.

Как подчеркнул специалист,  выводы «диванных экспертов» об уязвимости российского вооружения перед турецкими дронами являются непрофессиональными, пишет  mk.ru.


Эксперт считает, что видеозаписи с доказательствами эффективности применения израильских дронов-камикадзе и турецких ударных БПЛА были срежиссированы. А кадры, которые демонстрируют неудачные атаки дронов, из Сети удаляются. Как утверждает Мураховский, наибольший урон в ходе карабахского конфликта наносили не беспилотники, а артиллерийские установки, ракетное вооружение и ПТУРСы. Эксперт также отмечает,  что проблема в том, что у армии Армении в Карабахе не было единой системы ПВО. А на территории самой Армении, где несут боевое дежурство системы РЭБ и ПВО российского производства, каждый день уничтожались по 6 или 8 беспилотников.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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