Эксперт разоблачил миф о неуязвимости турецких беспилотников в Карабахе

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе показал, что Россия со своим передовым оружием оказалась беззащитной перед недорогими и современными ударными беспилотниками. В частности, об этом говорят некоторые военные обозреватели.

Но у российского военного эксперта Виктора Мураховского иное мнение на этот счет. По его словам, всякого рода суждения о непобедимости турецких ударных дронов – миф чистой воды.

Как подчеркнул специалист, выводы «диванных экспертов» об уязвимости российского вооружения перед турецкими дронами являются непрофессиональными, пишет mk.ru .

Эксперт считает, что видеозаписи с доказательствами эффективности применения израильских дронов-камикадзе и турецких ударных БПЛА были срежиссированы. А кадры, которые демонстрируют неудачные атаки дронов, из Сети удаляются. Как утверждает Мураховский, наибольший урон в ходе карабахского конфликта наносили не беспилотники, а артиллерийские установки, ракетное вооружение и ПТУРСы. Эксперт также отмечает, что проблема в том, что у армии Армении в Карабахе не было единой системы ПВО. А на территории самой Армении, где несут боевое дежурство системы РЭБ и ПВО российского производства, каждый день уничтожались по 6 или 8 беспилотников.

Источник: Информационное агентство «Informing»