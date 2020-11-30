В США рассказали о превосходстве вторгшегося в российские воды эсминца

Сегодня, 10:55

Ольга Громова

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В США рассказали о превосходстве вторгшегося в российские воды эсминца

Шумиха по поводу вторжения американского эсминца John McCain в российские территориальные воды не стихает. Недавно одна из ведущих британских газет назвала прецедент опасным и допустила, что из-за этого корабля в мире может грянуть Третья мировая война. Тему вторжения подхватило американское издание Popular Mechanics, но решило взглянуть на нее под другим углом.

Авторы публикации вспомнили о заметке в ТАСС, где говорилось о том, что американский военный корабль John McCain Военно-морских сил США был вытеснен силами экипажа большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» проекта 1155 ВМФ РФ.


Это вызвало недоумение у американцев. В статье утверждается, что эсминец John McCain превосходит его и «на самом деле больше, новее и лучше вооружен», чем «Адмирал Виноградов».

Напомним, американский эсминец в территориальные воды нашей страны вторгся в заливе Петра Великого. Судно успело углубиться на два километра, но было вытеснено «Адмиралом Виноградовым».

В седьмом флоте США, к которому и приписан эсминец, вторжение в российские территориальные воды не признают и заявляют, что судно действовало в рамках операции по свободе судоходства Freedom Of Navigation Operation.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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