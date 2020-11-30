The Wall Street Journal: роль России в обеспечении мира в Карабахе вызывает горечь

Сегодня, 20:45

Ольга Громова

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The Wall Street Journal: роль России в обеспечении мира в Карабахе вызывает горечь

Трехстороннее соглашение по Карабаху не дает покоя многим в США. Авторитетное американское издание The Wall Street Journal снова решило напомнить своим читателям, кто выигрывает от того, что в регион вводится российский миротворческий контингент.

В своей публикации журналисты указывают, что мирное соглашение еще больше укрепило статус Кремля как регионального посредника. Более того, документ позволяет Москве усилить свое влияние - причем теперь уже не на одну страну, а на две. Ранее РФ могла воздействовать на Ереван - в Армении ее база была и ранее. Сил в Азербайджане у Москвы до ноября не было.

Договор этот не что иное, как геополитический триумф Кремля, констатирует издание. У армян он вызывает смешанные чувства - и благодарности за то, что кровавая бойня остановлена, и недоверия, так как большая часть Карабаха отходит Баку.


Многие в Армении были уверены, что Россия в этой войне им поможет. Но не тут-то было. РФ заявила, что не может оказать помощь по договору ОДКБ, поскольку это возможно только в случае, если нападение совершено на территорию Армению, а Карабах таковой не является.

Путин сознательно соблюдал нейтралитет, пишет издание, так как для РФ важны были хорошие отношения и с Баку, и с Ереваном, поскольку в регионе проходит энергетический коридор.

Подписанным соглашением по Карабаху Россия закрепила за собой статус основной силы в регионе. Почти две тысячи ее миротворцев, которые вводятся, при желании могут там остаться не на пять лет, а навсегда, а это вызывает на Западе горечь и разочарование.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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