Генерал Липовой оценил исход возможного военного конфликта Китая и США

Сегодня, 20:45

0

Image 16+
Генерал Липовой оценил исход возможного военного конфликта Китая и США

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой проанализировал шансы на победу Китая и США в случае возникновения военного конфликта. Об этом сообщает «ФАН».

По словам специалиста, китайский лидер Си Цзиньпин в последнее время довольно часто обращается к своему народу в отношении подготовки его к военному конфликту с США на фоне ухудшения взаимоотношений.

«Китай делает все возможное, чтобы лишний раз продемонстрировать всему миру, а особенно США, свою готовность ответить на военное вмешательство. Однако все же он немного переигрывает», - отметил Липовой.

По его мнению, Китай действительно имеет все возможности для того, чтобы закончить торговую войну с Америкой, ведь последняя не заинтересована в уничтожении таких бизнес-гигантов, как, например, Huawei. Однако власти США могут влиять на КНР косвенно, затрагивая соседствующие с ней страны. Реальной вероятности столкновения Китая и США пока нет, несмотря на периодические провокационные заявления Вашингтона.


«О том, кто победит в случае вооруженного конфликта, сказать трудно, так как шансы обеих стран на сегодня равны. Тем более США не привыкло применять оружие там, где есть хотя бы малейшая угроза американскому благополучию», - добавил генерал-майор.

Липовой отметил, что Вашингтон при этом не перестанет давить на Пекин, однако максимум, к чему это может привести, так это к холодной войне.

Источник: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Стрелков предрек разгром России в случае войны в Приднестровье

Сегодня, 21:35

Генерал Липовой оценил исход возможного военного конфликта Китая и США

Сегодня, 20:45

The Wall Street Journal: роль России в обеспечении мира в Карабахе вызывает горечь

Сегодня, 20:45

В США рассказали о превосходстве вторгшегося в российские воды эсминца

Сегодня, 10:55

В США признали способности России молниеносно разгромить страны Прибалтики в случае войны

Вчера, 23:30

The National Interest: ВС США теряют ведущую позицию

Вчера, 23:05

В США заявили о способности РФ разгромить страны Прибалтики в случае войны

Вчера, 20:15

В армии Армении готовят заявление о сдаче Пашиняном Нагорного Карабаха

Вчера, 11:50

Китайские ученые считают, что коронавирус возник в Индии

Вчера, 10:30

Sohu: новое российское оружие изменит правила ведения войны

28-11-2020, 16:35

Фермеры во Франции несут миллиардные убытки из-за ответа РФ на санкции

27-11-2020, 23:45

Украина нанесла первые удары с применением ударных беспилотников Bayraktar TB2

27-11-2020, 23:30

Додон пообещал вывести людей на улицы ради мира в Молдавии

27-11-2020, 16:40

Эксперт: План Киева по захвату Крыма приведет к полному развалу Украины

27-11-2020, 11:20

Военный корабль Норвегии несколько раз вторгся в российские воды

27-11-2020, 10:10

Сброс американской термоядерной бомбы В61-12 показали на видео

26-11-2020, 22:40

В США заявили, что быстро бы уничтожили российские военные корабли

26-11-2020, 22:35

В Карабахе азербайджанцы переоделись в российскую военную форму и устроили провокацию

26-11-2020, 12:20

Армения отказалась от российских систем РЭБ в пользу немецкой техники

26-11-2020, 10:35

Армии Израиля поручили готовиться к военному удару США по Ирану

25-11-2020, 23:10

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров