Генерал Липовой оценил исход возможного военного конфликта Китая и США

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой проанализировал шансы на победу Китая и США в случае возникновения военного конфликта. Об этом сообщает «ФАН».

По словам специалиста, китайский лидер Си Цзиньпин в последнее время довольно часто обращается к своему народу в отношении подготовки его к военному конфликту с США на фоне ухудшения взаимоотношений.

«Китай делает все возможное, чтобы лишний раз продемонстрировать всему миру, а особенно США, свою готовность ответить на военное вмешательство. Однако все же он немного переигрывает», - отметил Липовой.

По его мнению, Китай действительно имеет все возможности для того, чтобы закончить торговую войну с Америкой, ведь последняя не заинтересована в уничтожении таких бизнес-гигантов, как, например, Huawei. Однако власти США могут влиять на КНР косвенно, затрагивая соседствующие с ней страны. Реальной вероятности столкновения Китая и США пока нет, несмотря на периодические провокационные заявления Вашингтона.

«О том, кто победит в случае вооруженного конфликта, сказать трудно, так как шансы обеих стран на сегодня равны. Тем более США не привыкло применять оружие там, где есть хотя бы малейшая угроза американскому благополучию», - добавил генерал-майор.

Липовой отметил, что Вашингтон при этом не перестанет давить на Пекин, однако максимум, к чему это может привести, так это к холодной войне.

Источник: Информационное агентство «Informing»