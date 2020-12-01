Израильские истребители F-15 провоцируют российских военных в Сирии на ракетный удар

Сегодня, 11:55

Ольга Громова

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Израильские истребители F-15 провоцируют российских военных в Сирии на ракетный удар

Истребители четвертого поколения F-15 ВВС Израиля прибегли к очередной провокации у границ с Сирией. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщило издание АвиаПро.

По его сведениям, самолеты Тель-Авива были засечены неподалеку от российской авиабазы «Хмеймим» в провинции Латакия и базы ВМФ в Туртусе.

Формально истребители ничего не нарушили, так как оставались они на территории Ливана. Однако маневры, которые они выполняли, носили явно провокационный характер.


В частности, самолеты постоянно подлетали к границе с Сирией и вынуждали российских военнослужащих привести свои комплексы противовоздушной обороны в состояние боевой готовности, а также решиться на ракетный удар.

Обнародованные в Сети записи подтверждают, что маневры израильских летчиков носили явно не мониторинговый и не разведывательный характер.

Помимо этого, издание указывает на то, что недавно также неподалеку от российских военных баз в Сирии пролетал американский Boeing P-8A Poseidon. Вероятно, он преследовал свою традиционную цель - собрать как можно больше данных о работе российской системы ПВО в Сирии. Информация становится особенно актуальной на фоне удара по Израилю, который анонсировал Иран в ответ на убийство своего филика-ядерщика.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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