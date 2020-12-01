Россиянам предрекают обнищание из-за пенсионной реформы

Сегодня, 09:30

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Россиянам предрекают обнищание из-за пенсионной реформы

Россиянам предрекли обнищание из-за пенсионной реформы.

По мнению многих политиков и других экспертов, пенсионная реформа, что до сих пор действует в России - нежизнеспособна.

Доктор экономических наук Михаил Делягин уверен: еще одна попытка властей провести пенсионную реформу вполне может стать новой схемой обнищания граждан. И она будет по инициативе правительства, Центробанка и других ведомств, скорее всего, запущена вскоре после вступления 2021 года в свои права. Причем, в первую очередь схема затронет в той или иной степени соцобеспечение или соцгарантии. Причем, по мнению экономиста, есть большая вероятность того, что государство просто откажется дальше обеспечивать какие-то из своих обязательств перед гражданами.

По факту это будет обычным социальным дефолтом государственной системы.


Эксперт объяснил, что отказ от обязательств со стороны властьимущих, означает их неспособность обеспечить даже базовые гарантии: как минимум - закрепленное в Конституции РФ право на жизнь любого гражданина.

В свое время лидер думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов утверждал, что российская пенсионная система вскоре обанкротится. Спасти её нельзя и все попытки это сделать предполагают решение проблем за счёт самих россиян.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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