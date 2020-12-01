В США рассказали, как РФ заставит НАТО жалеть о танковых ошибках

Сегодня, 10:40

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В США рассказали, как РФ заставит НАТО жалеть о танковых ошибках

Аналитики американского портала «Forbes» определили, каким образом Россия может заставить НАТО пожалеть о своих танковых ошибках. По мнению экспертов, действия РФ могут привести к тому, что Великобритания потенциально может столкнуться с проблемой дефицита танков.

Как написало издание «Forbes», в обозримом будущем британцы могут повторить горький опыт Голландии, которая отказалась от тяжелой техники и сильно об этом пожалела. Так, В 2011 году Амстердам сократил свой состоящий из боевых машин Leopard-2 танковый парк, в связи с чем боевые возможности государства заметно снизились. Из-за такого решения страна стала фактически не в состоянии противостоять столь серьезному противнику, как Россия, в арсенале которой — высокотехнологичное оружие.


Особенно наглядно голландцы поняли свою ошибку, когда ухудшились отношений между НАТО и Россией. Теперь же Британия, несмотря на опыт Голландии, в попытке сэкономить средства на оборону страны может столкнуться с той же проблемой. Известно, что Великобритания намеревается пересмотреть свои приоритеты в оборонной сфере, и полностью отказаться от 200 танков Challenger-2. По мнению аналитиков «Forbes», Британия упустила из виду «русскую угрозу», и возможно, в будущем Лондону, как и Амстердаму, придется разрабатывать такой же отчаянный план по возрождению своей брони, которую Великобритания сейчас необдуманно ликвидирует.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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