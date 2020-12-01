Швейцарские банкиры рубль назвали разочарованием 2020 года

Сегодня, 11:05

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Швейцарские банкиры рубль назвали разочарованием 2020 года

Швейцарские финансисты предсказали неблагоприятные прогнозы для российской отечественной валюты, и назвали рубль «разочарованием 2020 года». Такой вывод некоторые банкиры сделали на основе массового выведения капиталов из страны, передает «Московский Комсомолец».

Аналитики швейцарского банка «Credit Suisse» сообщили, что из-за пересмотра соглашений об избежании двойного налогообложения, россияне начали массово выводить свои капиталы из отечественных банков. Также снижение ключевой ставки Центробанком и падение процентов по банковским депозитам стало причиной повального перехода российских вкладчиков на брокерские счета, причем граждане РФ все чаще отдают предпочтение иностранной валюте, считая, что вкладывание в рубль потенциально является потерей средств.


Также о неблагоприятности рубля говорит и тот факт, что иностранные инвесторы поспешили вывести свои средства из России на фоне президентских выборов в США и угрозы новых санкций — поэтому в совокупности рубль с начала года упал по отношению к доллару на 19%. Аналитики швейцарского «Credit Suisse» весьма пессимистично оценили дальнейшие прогнозы рубля, учитывая, что противороссийские санкции с приходом ко власти Джо Байдена лишь усилятся. По мнению финансистов Швейцарии, в 2020 году рубль стал «одной из самых слабых валют в Восточной Европе». По мнению банкиров, изменить ситуацию с укреплением российской валюты сможет только изменение геополитического фронта в 2021 году.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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