В Пенсионном фонде разъяснили порядок выплаты пенсии за декабрь и январь

Сегодня, 17:50

Ольга Громова

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В Пенсионном фонде разъяснили порядок выплаты пенсии за декабрь и январь

В Пенсионном фонде России разъяснили порядок выплаты пенсий за декабрь 2020 года и январь 2021-ого. 

В ведомстве проинформировали, что выплаты за декабрь проходят в соответствии со стандартным графиком. Касательно предпраздничной выплаты, сроки обещают обозначить позже.

«Пенсия за декабрь выплачивается по стандартному графику, сроки предпраздничной выплаты за январь станут известны немного позже, в прошлом году они были объявлены 20 декабря», - цитирует сообщение ПФР агентство РИА Новости.


Ранее ряд СМИ поспешили сообщить о том, что в декабре часть россиян на заслуженном отдыхе получит сразу две пенсии. Указывалось, что наперед деньги придут гражданам, которым пенсии по графику выплачиваются с первого по четвертое число каждого месяца.

Напомним: ранее стало известно, что в январе 2021 года страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,3 процента. Тем, кто, будучи на пенсии, продолжает трудиться, на прибавку с Нового года рассчитывать не стоит.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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