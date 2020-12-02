Казахстан объявил о покупке новейших турецких БПЛА Bayraktar TB3

Казахстан решил серьезно перевооружить свою армию - СМИ прознали о грандиозных планах властей. На вооружение Нур-Султан намерен поставить новейшие турецкие беспилотники.

Речь о Bayraktar TB3, которых правительство Казахстана намерено закупить у Турции в количестве нескольких десятков. Это усовершенствованные разведывательно-ударные БПЛА с новыми боеприпасами, которые, как заявил производитель после первого полета на тестах, стали еще более неуловимыми для радаров и систем ПВО.

При этом в более ранние планы Нур-Султана входила покупка китайских дронов - не таких передовых, как пресловутые турецкие, но и более дешевых. Сейчас же Казахстан хочет приобрести самые новые беспилотники, которые, как считается, «сделали» войну в Карабахе.

«Вместо китайских БПЛА Wing Loong и зарекомендовавших себя Bayraktar TB2 Астана готовится закупить новейшие Bayraktar TB3. Если проект будет реализован, Казахстан станет первым иностранным оператором данных аппаратов», - сообщил Телеграм-канал «Военный обозреватель».



Издание Avia.pro , в свою очередь, уточнило, что Нур-Султан не намерен отказываться от приобретения отлично себя зарекомендовавших в Карабахе Bayraktar TB2. По его сведениям, Казахстан намерен серьезно перевооружить свои ВВС, поэтому будет покупать и Bayraktar TB2, и Bayraktar TB3.

Источник: Информационное агентство «Informing»