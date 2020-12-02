Российская авиабаза в Армении перешла на усиленный режим службы

2 декабря Telegram-канал WarGonzo, ссылаясь на получение информации из Министерства обороны России, сообщил о том, что военная база РФ, находящаяся в армянском аэропорту Эребуни, начала работать в усиленном «сирийском» режиме.

Так, авторы канала сообщили, что усиленный режим работы характеризуется постоянным нахождением в воздушном пространстве Армении минимум одного российского истребителя. Кроме этого, график вылетов самолетов не афишируется. Известно лишь, что у военных существует определенный график.

Кроме этого, журналист отметил, что «сирийским» подход называется потому, что российская авиационная база Хмеймим в Сирии действует согласно такому же принципу. Известно, что такой подход решает сразу 2 задачи: обеспечивает миротворцам безопасное передвижение и создает безопасные условия для мирных граждан.

Ранее, президент России Владимир Путин сообщил об успешной реализации всех договоренностей между РФ, Азербайджаном и Арменией по Нагорному Карабаху.

Источник: Информационное агентство «Informing»