В Интерполе предупредили о поддельных вакцинах против коронавируса COVID-19 в Европе

Сегодня, 19:15

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В Интерполе предупредили о поддельных вакцинах против коронавируса COVID-19 в Европе
Генеральный секретарь Интерпол Юрген Сток

Генеральный секретарь глобального агентства Интерпол Юрген Сток предупредил правоохранительные органы 194 стран о вероятности преступлений, связанных с вакциной от коронавируса. Представитель сообщил, что аферисты могут продавать людям фальшивые препараты. 

«На данный момент правительства многих стран готовятся к внедрению вакцин от коронавируса. В связи с этим преступные организации попытаются проникнуть в цепочки поставок. Возможно, будут созданы криминальные сети, представленные в виде поддельных веб-сайтов с продажей ложных лекарств. Это может нести угрозы жизни граждан», - сообщает генсек.

Сток отметил, что сейчас очень важно уведомить и подготовить к вероятным видам преступлений всех сотрудников правоохранительных органов. Стоит отметить, что существует большая вероятность осуществления массы кибератак.


Напомним, что в 2020 году Интерпол встретился с подобной ситуацией, когда некая компания Pangea занималась фармацевтическими преступлениями, продавая незаконные фальшивые лекарства.

В результате задержания преступников, сотрудниками Интерпола были обнаружены поддельные маски для лица, фальшивые противовирусные препараты и бесполезные антисептики для рук.

Всего было изъято 4,4 миллиона единиц товара общей стоимостью 14 миллионов долларов. Был арестован 121 преступник.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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