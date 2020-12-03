Россия переиграла американцев и японцев, не позволив взломать системы С-400

Сегодня, 11:45

Анна Лисова

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Россия переиграла американцев и японцев, не позволив взломать системы С-400

Россия переиграла американцев и японцев, разместив на Курилах комплексы С-300В4, а не С-400.

То, что на острове Итуруп были развернуты российские зенитно-ракетные комплексы С-300В4 вызывало у многих удивления. Ведь после того, как были поставлены на вооружения С-400, именно их ожидали увидеть на Курилах, передает Аvia.pro.

С-400, как известно, обходят по многим параметрам С-300. Они имеют большую дальность обнаружения целей, а также большую зону поражения. А учитывая ситуацию вокруг Курил, где на ряд островов претендует Япония, эксперты предполагали, что Россия отправит на Дальний Восток свое лучшее вооружение. Тем не менее, на Итурупе было решено развернуть ЗРК С-300В4.


По мнению экспертов, Россия переиграла Японию и США, защитив свои новейшие ЗРК от взлома. Размещение на Итурупе С-400 повысило бы шансы Японии и США получить информацию об их работе. Пентагон мог бы получить данные, которые бы позволили взломать системы и радары С-400 менее чем за год, ведь комплексы реагировали на каждый F-35, пролетающий в воздушном пространстве Японии.

Но «Триумфы» на Итуруп решили не отправлять, и пока обеспечивать защиту восточных границ России будут достаточно эффективные комплексы С-300В4. Эксперты уверены, что возможностей этих комплексов достаточно, чтобы сдерживать возможные угрозы на Дальнем Востоке.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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