Newsweek: польские власти реализуют сценарий Путина

Один из авторов издания «Newsweek Polska» Мариуш Ковальчик сообщил, что правящая элита Польши сознательно или неосознанно, но реализует сценарий Путина. По мнению польского журналиста, за особой резкой русофобской риторикой властей скрывается хитрый внешнеполитический курс.

Как отметил Мариуш Ковальчик, лидер и основатель правящей консервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский действует как пропагандисты из России.

«Россия долгое время инвестировала в то, чтобы заставить Польшу заговорить в интересах России. И дождались. Ярослав Качиньский зазвучал как русский пропагандист, что оправдало ожидание Кремля», - заявил польский журналист.

Причем польское издание «Newsweek» дополнило эту статью скандальной обложкой, на которой изображен «русский медведь» в будёновке с красной звездой и шарфом с польским гербом.

Мариуш Ковальчик в качестве доказательства своих слов указал на усиливающийся раскол в Евросоюзе, в центре которого лежит конфликт между странами западной Европы с одной стороны, а также Польшей и Венгрией с другой. При этом причиной конфликта польским журналистом была названа попытка Варшавы и Будапешта защитить традиционные христианские и семейные ценности, которые пытаются разрушить западные страны.

«Такое противостояние подстегивается все более агрессивными заявлениями польских властей, что очень выгодно для Кремля. Россия с одной стороны, вносит разлад в Европейский союз, не позволяя ему оказывать давление на Россию, а, с другой стороны, помогает защищать традиционные ценности и бороться с неолиберальной повесткой в Европе», - написал Ковальчик.

Также польский автор добавил, что у польских политиков схожая риторика с такими российскими политологами как Сергей Кургинян и Дмитрий Киселев, которые посоветовали Варшаве признать верховенство закона в ЕС, если та хочет в дальнейшем получать деньги Организации.

Источник: Информационное агентство «Informing»