Раскрыта картина поражения легких при коронавирусе SARS-CoV-2

Сегодня, 09:55

Анна Лисова

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Раскрыта картина поражения легких при коронавирусе SARS-CoV-2

Американские исследователи рассказали, как происходит процесс поражения легких при заражении коронавирусом SARS-CoV-2.

Исследование, в ходе которого была установлена подробная картина поражения легких при коронавирусной инфекции проводили сотрудники Национальной лаборатории новых инфекционных заболеваний (NEIDL), Центра регенеративной медицины (CReM) и Центра сетевой системной биологии (CNSB). Полученными результатами они поделились на страницах издания Molecular Cell.

Ученые наблюдали за изменениями, которые происходят в альвеолярных клетках легких в период от 1 до 24 часов после заражения. Происходящие изменения сравнивали с неинфицированными клетками легких.

Это исследование показало, что коронавирус SARS-CoV-2 через час после заражения провоцирует аномальные изменения в модификации белков под названием фосфорилирование. Влияя на эту модификацию белков, SARS-CoV-2 начинает размножаться, разрушая клетки и вызывая обширное повреждение легких.

Исследователи объясняют, что, проникнув в организм человека, SARS-CoV-2 начинает использовать ресурсы пораженных клеток для того чтобы жить и распространяться по всему организму.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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