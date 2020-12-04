В Армении уверены, что проиграли карабахскую войну из-за российского оружия

В Армении заявили о том, что поражение в Нагорном Карабахе – это просчеты в стратегии покупки оружия.

По мнению армянских экспертов, военная техника, приобретенная у России, не смогла обеспечить защиту от израильских и турецких беспилотников, которые активно использовал Азербайджан. Прозвучали мнения, что ПВО следовало покупать, например, у Германии, а не у России, поскольку якобы немецкие системы противовоздушной обороны эффективнее российских.

Еще один просчет в закупках – истребители Су-30СМ. Они ни разу не были использованы в боях, поэтому критики говорят о том, что Ереван выбросил деньги на ветер, приобретая их у России.





Подобные заявления, пишет издание «Взгляд » звучали не только от «диванных критиков». Об этом говорили также отставные армянские военные с высокими званиями.

И сейчас в Ереване все активнее распространяется мнение, что вина за поражение в противостоянии с Азербайджаном не на промахах военных и плохом уровне обеспечения и подготовки вооруженных сил, и даже не в системном кризисе армянской государственности, спровоцированном нынешним руководством, а в недостаточной эффективности российского вооружения.

Источник: Информационное агентство «Informing»