В прессе США рассказали о возможном сценарии новой войны на Кавказе

Сегодня, 11:40

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В прессе США рассказали о возможном сценарии новой войны на Кавказе
Американский публицист Майкл Рубин

Американские журналисты спрогнозировали новый вариант разворачивания очередного военного противостояния на Кавказе. По словам авторов издания «The National Interest», текущие сводки с Кавказа говорят о том, что там сформировалось «затишье перед бурей», передает «ИноСМИ».

Американский публицист Майкл Рубин предположил, что нынешняя ситуация на Кавказе потенциально может перерасти в активные боевые действия. По его словам, Лачинский коридор, являющийся главной транспортной артерией между Арменией и Нагорным Карабахом, остался под контролем Еревана, и поэтому вполне может быть использован для провокаций. Причем как выразился Рубин, «достаточно всего одной провокации для того, чтобы началась новая война. Даже российские миротворцы не смогут этому воспрепятствовать».


Журналист обрисовал условную ситуацию, по которой передвигающийся по коридору турецкий либо азербайджанский транспорт попадает, к примеру, под обстрел неизвестных террористов.

«В ответ на такой инцидент президенты Азербайджана и Турции точно потребуют от Армении обеспечения безопасности для своих колонн. Или, вероятно, начнут охранять их собственными силами. То есть, введут свои войска и попытаются обустроить буферную зону», - спрогнозировал Майкл Рубин.

Ответной реакцией от Армении, по мнению публициста, ожидаемо станет эскалация нового военного противостояния.

«Российские миротворцы — это определенный сдерживающий фактор, однако Тайип Эрдоган слишком амбициозен, и вполне может пренебречь логикой и проигнорировать наличие в регионе миротворческих сил», - сообщил журналист добавив, что возникновение нового конфликта на Кавказе является лишь «вопросом времени».

Источник: Информационное агентство «Informing»

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