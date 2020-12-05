Украинский Bayraktar TB2 впервые был задействован в ударах по ДНР

Сегодня, 10:30

Ольга Громова

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Украинский Bayraktar TB2 впервые был задействован в ударах по ДНР

Принадлежащий Украине турецкий беспилотник Bayraktar TB2 был замечен во время ударов ВСУ по позициям самопровоглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Информацию без ссылки на источники распространило агентство Avia.pro.

По его сведениям, Украина могла задействовать один из шести БПЛА, которые ранее были переброшены в Краматорск.

«Во время ударов в небе был замечен беспилотный летательный аппарат, который, по ряду сведений, и осуществлял нанесение ударов по позициям ДНР», - говорится в публикации.

Отмечается, что в результате ударов погибли двое ополченцев.

Поразить дрон с воздуха не удалось. Ополченцы, как отмечается, впоследствии открыли артиллерийский огонь.


Издание, рассказывая о первом участии дрона в атаках на ДНР, свою же собственную информацию подвергает сомнению, поскольку «Украина до сих пор не подтвердила факт использования турецких беспилотников в Донбассе».

В связи с чем в конце материала выдвигает новую версию, основанную на «некоторых данных» - Bayraktar TB2 во время ударов осуществлял корректировку артиллерийского огня.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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