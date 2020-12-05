Исследователь раскрыл тайну пропажи «Рейса 19» в Бермудском треугольнике

Исчезновение самолетов в Бермудском треугольнике изучали многие ученые, пытаясь выяснить, что могло стать причиной их внезапной пропажи.

Наиболее нашумевшим считается исчезновение в Бермудском треугольнике пяти американских военных самолетов в 1945. О том, что могло стать причиной их исчезновения, рассказал австралийский исследователь Шейн Саттерли.

Он выдвинул версию, что командир звена «Рейса 19» принял ошибочное решение ориентироваться не по приборам, а вести самолет по визуальной картинке, наблюдая за видом из окна. Поскольку за боротом было уже темно, он, по сути, утопил пять самолетов – они врезались в воду и утонули.

По словам ученого, самолетами звена управляли в основном стажеры. Они не получили навыки управления в сложных условиях, поэтому им не удалось избежать столкновения с водой.

Напомним: в декабре 1945 года пять американских торпедоносцев, на борту которых было 14 человек, вылетели в зону Бермудского треугольника и пропали. Исчез и спасательный самолет, который был оправлен на поиски пропавшего звена.

Источник: Информационное агентство «Informing»