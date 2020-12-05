РФ на выпады генсека НАТО ответила крупными морскими учениями

Журналисты британского издания Folha de S.Paulo восхитились тем, как оперативно и утонченно отреагировала Москва на едкий выпад главы НАТО Йенса Столтенберга в адрес России в ходе встречи второго декабря с главами МИД Украины и Грузии.

Он обрушился с критикой на РФ касательно наращивания с ее стороны военного присутствия как на территории Крыма, так и в Черном море. Также Столтенберг в который раз заявил, что действия России привели к нарушению территориальной целостности Украины и Грузии.

В Москве, как пишут журналисты, ответ был дан не на словах. Россия устроила масштабные учения Балтийского и Черноморского флотов.

Экипажами боевых кораблей отрабатываются различные задачи, в том числе высадка десанта, наземные удары, перехват судов потенциального противника. Каждый флот состоит из 60 различных кораблей. Существует большая вероятность того, что НАТО проявит интерес к маневрам, поэтому на учениях возможны столкновения сил ВМФ РФ и НАТО.

В Folha de S.Paulo также обратили внимание на то, что даже в условиях пандемии Россия продемонстрировала свою боеготовность и высокую мобильность.

Источник: Информационное агентство «Informing»