Хулуси Акар: Война в Карабахе доказала эффективность турецкого оружия

Операция по освобождению Карабаха, проводимая Азербайджаном, в очередной раз наглядно продемонстрировала эффективность турецкого вооружения. Об этом во время своего выступления на открытии Центра разработки первого местного двигателя для вертолетов TEI-TS1400 заявил министр обороны страны Хулуси Акар.

"Героическая армия Азербайджана с большим успехом завершила операцию по обеспечению собственной территориальной целостности, во время которой применяла и наше отечественное вооружение. За 44 дня ей удалось освободить Нагорный Карабах от 30-летней оккупации. Наши системы вооружения внесли свой вклад в это правое дело. Сейчас уже весь мир обсуждает ключевую роль наших систем вооружения. Они повлияли на ход войны и на ее результат", - гордо отметил Хулуси Акар.

Он добавил, что ВС Турции честно выполняют свою миссию поддержки во многих регионах благодаря собственному вооружению, передает «Спутник Азербайджан».

Источник: Информационное агентство «Informing»