Российский экономист прогнозирует повышение курса доллара до 90 рублей

Финансист и бизнесмен Дмитрий Котов прогнозирует в следующем году повышение курса доллара до 90 рублей.

Он не исключает, что такой скачек курса может произойти уже в первые месяцы 2021 года, передает URA.RU .

По мнению эксперта, серьезных колебаний курса рубля к доллару до конца текущего года не будет. Сейчас власти искусственно сдерживают падение рубля, пытаясь так снизить нагрузку на россиян в период пандемии. Но постоянно удерживать курс искусственно руководству сраны не удастся, поэтому с начала следующего года начнется падение рубля.





«Это не выгодно, потому что мы продаем доллары из бюджета. Соответственно, потихонечку будет отпускать с начала года. До какого уровня? Это, опять же, зависит от решений правительства. Но курс вполне может дойти до 90 рублей за один доллар», — заявил Котов.

О снижении доходов населения в ближайшее время предупреждали и другие эксперты. Кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, пока российская экономика преодолеть не может, но, по мнению аналитиков, как только будет решена проблема с распространением коронавирусной инфекции, ситуация начнет улучшаться.

Источник: Информационное агентство «Informing»