В Турции заявили о том, что научились обманывать российские комплексы С-400

Турция приступила к испытаниям собственной новейшей системы радиоэлектронной борьбы. Предполагается, что поначалу она встанет на истребители F-16, а в обозримом будущем ей оснастят и беспилотные летательные аппараты Bayraktar Ak?nc?.

В ходе испытаний Анкара уже отличилась заявлением о том, что новая система РЭБ является единственной в мире, которой под силу обмануть радары российских ЗРК С-400 «Триумф», пишет АвиаПро.

Состоит она из радиолокационного приемника, способного ввести в заблуждение и сбить ориентиры радаров путем создания на экранах фейковых целей, параллельно скрывая подлинные. В систему также входят электронные средства противодействия (EKT) подсистемы. Подсистема IRIA компании EHPOD обнаруживает трансляции радиолокационных систем с несколькими широкополосными антеннами, сообщает турецкое издание «M5 Dergi».

В принципе, у России также имеются аналогичные системы РЭБ. Однако в случае с Турцией опасение вызывает тот факт, что у Анкары есть прямой доступ к российским С-400. Как полагают авторы АвиаПро, турецкие разработчики вполне могли создать систему, которая будет подавлять российские радары. И если это так, можно говорить о больших проблемах, так как даже С-500, который встанет на вооружение, не сможет заменить «Триумф».

Впрочем, никакой конкретики нет, поэтому очень большая доля вероятности в том, что сведения эти недостоверны и Анкара через СМИ просто вводит всех в заблуждения.

Российские специалисты ранее неоднократно указывали на то, что ЗРК С-400 имеют продуманную систему защиты на случай, если зарубежные инженеры захотят «считать» принципы их работы.

Источник: Информационное агентство «Informing»