Эксперт предрек России масштабный экономический кризис в 2021 году

В 2021 году Россию может охватить масштабный экономический кризис с массовой безработицей. В этом убежден экономист Константин Селянин. Своим пессимистичным прогнозом он поделился с URA.RU.

«Россия может оказаться в глубоком кризисе. Это связано не только с пандемией, но и со спадом экономики с 2013 года», — объяснил эксперт.

По его словам, долговая нагрузка россиян увеличивается, как следствие - экономическая ситуация в стране тоже ухудшается.

Селянин прогнозирует очень сложный год. Так, он предупреждает о том, что сильно подорожают не только евро и доллар. Существенно будут взвинчены цены и на так называемые базовые продукты. Причина - рост цен на зерно.

К тому же не стоит упускать из виду, что у руля США встанет новый президент. Следовательно, угроза новых санкций будет немалой и более чем реальной.

Все эти факторы в совокупности спровоцируют глобальный кризис в стране, который может быть сопоставим по масштабам с кризисом 2008-ого.

Источник: Информационное агентство «Informing»