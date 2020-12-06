Азербайджан применял в Нагорном Карабахе оружие массового поражения

Новые доказательства применения Азербайджаном в Карабахе оружия массового поражения, содержащего химические элементы, были получены Национальным ожоговым центром Армении. Об этом сообщил омбудсмен страны Арман Татоян в своем Facebook.

По его словам, проводились специальные исследования посредством специальных приборов. Врачи ожогового центра, которые занимались лечением раненых, обратили внимание на то, что травмы у военных и отеки остаются продолжительное время.

Раны от ожогов в некоторых местах довольно глубокие, с серыми краями, иногда кровоточащие, с большим трудом поддаются лечению. Кроме этого, медики обратили внимание на крайне низкий уровень кальция и гемоглобина в крови (гипокальциемию). У многих пострадавших наблюдается увеличение размеров печени и селезенки (гепатоспленомегалия).

«По словам врачей, если вещества попадают через дыхательные пути, они могут привести к разрушению внутренних органов вплоть до смерти», — пояснил омбудсмен Армении.

Татоян добавил, что ранее медики страны никогда с подобными случаями не сталкивались. Все факты зарегистрированы в аппарате Защитника прав человека. Запланировано также проведение дополнительных профессиональных исследований.

Портал Лаборатории цифровых криминалистических исследований ранее сообщил о том, что спутниковые снимки доказывают факт применения Вооруженными Силами Азербайджана в ходе второй карабахской войны, начавшейся 27 сентября и завершившейся 9 ноября, фосфорных боеприпасов.

О применении зажигательных снарядов силами Баку практически во всех лесных зонах Карабаха сообщала и Госслужба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

Источник: Информационное агентство «Informing»