Сергей Соседов раскритиковал Аллу Пугачеву за нежелание уходить со сцены

Вчера, 23:55

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Сергей Соседов раскритиковал Аллу Пугачеву за нежелание уходить со сцены
Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов

Музыкальный критик и журналист, 53-летний Сергей Соседов высказался об отношении к отечественным артистам, чьи талант и слава остались далеко в прошлом. Удивительно, но в этот список попала даже Примадонна российской сцены Алла Пугачева. 

Соседов заявил, что среди современных исполнителей не видит настоящих талантов. Кроме этого, Сергей упомянул Аллу Борисовну в контексте мысли о том, что каждый человек рано или поздно истрачивает свой ресурс.

«Очевидный пример – это Пугачева. Свой ресурс она растратила, а талант иссякает. Еще и пластическую операцию сделала. Ходит на своих тонких ножках, как девочка, думая, что ей 18 лет», - решительно высказался критик.

Соседов отметил, что звезды поп-сцены считают, что могут оставаться ими даже в 70 лет, но это далеко не так.


Вместе с этим Сергей вспомнил и других артистов. Так, насчет певицы Лолиты критик сказал, что выступать она будет еще долго, так как до сих пор имеет большую аудиторию. После этого уйдет на пенсию и будет жить на ренту. Такую же судьбу Соседов предсказывает певцам Сергею Лазареву и Диме Билану.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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