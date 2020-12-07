В Госдуме предложили повысить пенсии до 25-30 тыс. рублей

Сегодня, 09:35

Анна Лисова

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В Госдуме предложили повысить пенсии до 25-30 тыс. рублей
Депутат Госдумы Сергей Миронов

Лидер фракции «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов предложил повысить пенсии до 25-30 тыс. рублей. 

Он заявил, что ежемесячно российским пенсионерам следует выплачивать не менее 25 тыс. рублей, передает информационный ресурс Konkurent.ru. Если его предложение будет принято, то страховые пенсии по старости вырастут в два раза. 

«Но я думаю, что если бы ее размер был 30 тыс. рублей, а не как сейчас, то есть бы ее повысили примерно в два раза, это было бы справедливо», – считает Миронов.

Он объяснил, что 25-30 тыс. рублей – это обоснованная сумма. Как известно, Международная организация труда рекомендует, чтобы пенсии составляли 50-60% от заработка. То есть, повышение пенсий до вышеуказанного уровня позволит России выполнить данную рекомендацию. 

Источник: Информационное агентство «Informing»

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