Анкара предложила Киеву недорого разгромить ПВО РФ в Крыму

Сегодня, 10:45

Анна Лисова

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Анкара предложила Киеву недорого разгромить ПВО РФ в Крыму

В Турецких СМИ рассказали о том, что Анкара предложила Киеву приобрести беспилотники Bayraktar TB2S.

Bayraktar TB2S - это модернизированная версия, получившая ряд важных изменений, которые делают дрон менее уязвимым и более эффективным, передает Аvia.pro.

Многоцелевые турецкие Bayraktar TB2S могут применяться в том числе для уничтожения российских систем противовоздушной обороны, развернутых на территории Крыма. Свою эффективность эти БПЛА продемонстрировали в Карабахе, где их довольно часто использовал Азербайджан для нанесения ударов по позициям Азербайджана и сил непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Авиастроительная компания Baykar Makina опубликовала с полетом обновленного ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar TB2 версии S. Разработчики говорят о том, что эта модификация отличается наличием защищенного канала спутниковой связи. И именно их, судя по заявлениям главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал-полковника Руслана Хомчака, в 2021 году получат ВСУ.

Похоже, Анкара на фоне произошедшего, совершенно не боится пойти на обострение отношений с Россией. Призывы использовать Bayraktar TB2S против российских военных в Крыму, можно расценивать даже не как провокацию, а как акт агрессии против РФ.

Эксперты отмечают, что турецким дронам удалось уничтожить лишь 6 комплексов «Панцирь-С», в то время как Турция успела потерять около 60 беспилотников этой модели. Поэтому утверждение что, они являются «охотниками за «Панцирями» не соответствует действительности.

Военные аналитики отмечают, что призывы Турции идти войной против России вряд ли Москва оставит без внимания. Если подобного рода заявления не прекратятся, то это негативно скажется на взаимоотношениях стран.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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