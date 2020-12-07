Хорватское издание Binkov’s Battlegrounds оценило возможность вторжения США в РФ

Сегодня, 11:10

0

Image 16+
Хорватское издание Binkov’s Battlegrounds оценило возможность вторжения США в РФ

Аналитики хорватского издания «Binkov’s Battlegrounds» спрогнозировали, чем обернется для США военное противостояние с Россией. По мнению авторов издания, при любом способе ведения войны — сухопутным или воздушным путем — Вашингтон будет испытывать серьезные трудности, передает «ИноСМИ».
По мнению хорватских журналистов, которые описали условное противостояние между потенциальными соперниками — Россией и США, такая война обернется практически мировой катастрофой. Причем если не брать во внимание, что эти страны являются обладателями ядерного вооружения, даже при «толерантной» войне без использования ядерного арсенала, такая схватка повлияет и на соседние европейские страны. Эксперты предположили, что если армия США спланирует атаковать РФ сухопутным путем через Польшу, либо через акваторию Черного моря, то Вашингтону вначале потребуется разобраться в конфликте с Германией, Польшей и Турцией. По мнению хорватских журналистов, Варшава и Берлин однозначно будут против размещения американских войск на своих территориях, что создаст определенные проблемы наступательным действиям США. Такой же подход, по мнению авторов статьи, изберет и Турция, которая запретит дислокацию американских лайнеров у своих берегов.

 
Если же США захочет вести войну с Россией с помощью авиации, то такой вариант может быть более успешным для Вашингтона — ведь количественно американская авиация превосходит российскую. Однако хорватские журналисты и этот вариант назвали неудачным, так как по их мнению, даже всей самой совершенной военной летной техники Пентагона не хватит для того, чтобы уничтожить Россию.

«Если США не будет привлекать стран-союзников к этой войне, это однозначно обернется для нее поражением. Америка потерпит не только огромные финансовые убытки, если столкнется с Россией один на один, но и потеряет большое количество военных из личного состава, а также своей техники», - написали авторы «Binkov’s Battlegrounds».

 

Источник: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В небе Армении замечены загадочные полеты российских истребителей

Сегодня, 12:25

Хорватское издание Binkov’s Battlegrounds оценило возможность вторжения США в РФ

Сегодня, 11:10

Анкара предложила Киеву недорого разгромить ПВО РФ в Крыму

Сегодня, 10:45

Азербайджан применял в Нагорном Карабахе оружие массового поражения

Вчера, 21:55

В Турции заявили о том, что научились обманывать российские комплексы С-400

Вчера, 10:50

РФ на выпады генсека НАТО ответила крупными морскими учениями

5-12-2020, 22:25

Хулуси Акар: Война в Карабахе доказала эффективность турецкого оружия

5-12-2020, 21:15

Исследователь раскрыл тайну пропажи «Рейса 19» в Бермудском треугольнике

5-12-2020, 16:30

Украинский Bayraktar TB2 впервые был задействован в ударах по ДНР

5-12-2020, 10:30

В прессе США рассказали о возможном сценарии новой войны на Кавказе

4-12-2020, 11:40

В Армении уверены, что проиграли карабахскую войну из-за российского оружия

4-12-2020, 10:35

Newsweek: польские власти реализуют сценарий Путина

3-12-2020, 22:30

Эксперты назвали главную причину поражения Армении в Карабахе

3-12-2020, 15:10

Россия переиграла американцев и японцев, не позволив взломать системы С-400

3-12-2020, 11:45

В Интерполе предупредили о поддельных вакцинах против коронавируса COVID-19 в Европе

2-12-2020, 19:15

Российская авиабаза в Армении перешла на усиленный режим службы

2-12-2020, 18:40

Казахстан объявил о покупке новейших турецких БПЛА Bayraktar TB3

2-12-2020, 09:45

Турецкие самолеты были обстреляны ракетами из ЗРК С-300 в районе Крита

1-12-2020, 15:15

Эксперт: Алиев продал суверенитет Азербайджана для победы в Карабахе

1-12-2020, 13:00

Израильские истребители F-15 провоцируют российских военных в Сирии на ракетный удар

1-12-2020, 11:55

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров