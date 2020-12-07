Хорватское издание Binkov’s Battlegrounds оценило возможность вторжения США в РФ

Аналитики хорватского издания «Binkov’s Battlegrounds» спрогнозировали, чем обернется для США военное противостояние с Россией. По мнению авторов издания, при любом способе ведения войны — сухопутным или воздушным путем — Вашингтон будет испытывать серьезные трудности, передает «ИноСМИ».

По мнению хорватских журналистов, которые описали условное противостояние между потенциальными соперниками — Россией и США, такая война обернется практически мировой катастрофой. Причем если не брать во внимание, что эти страны являются обладателями ядерного вооружения, даже при «толерантной» войне без использования ядерного арсенала, такая схватка повлияет и на соседние европейские страны. Эксперты предположили, что если армия США спланирует атаковать РФ сухопутным путем через Польшу, либо через акваторию Черного моря, то Вашингтону вначале потребуется разобраться в конфликте с Германией, Польшей и Турцией. По мнению хорватских журналистов, Варшава и Берлин однозначно будут против размещения американских войск на своих территориях, что создаст определенные проблемы наступательным действиям США. Такой же подход, по мнению авторов статьи, изберет и Турция, которая запретит дислокацию американских лайнеров у своих берегов.



Если же США захочет вести войну с Россией с помощью авиации, то такой вариант может быть более успешным для Вашингтона — ведь количественно американская авиация превосходит российскую. Однако хорватские журналисты и этот вариант назвали неудачным, так как по их мнению, даже всей самой совершенной военной летной техники Пентагона не хватит для того, чтобы уничтожить Россию.



«Если США не будет привлекать стран-союзников к этой войне, это однозначно обернется для нее поражением. Америка потерпит не только огромные финансовые убытки, если столкнется с Россией один на один, но и потеряет большое количество военных из личного состава, а также своей техники», - написали авторы «Binkov’s Battlegrounds».

Источник: Информационное агентство «Informing»