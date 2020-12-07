В небе Армении замечены загадочные полеты российских истребителей

Сегодня, 12:25

Александр Зуев

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В небе Армении замечены загадочные полеты российских истребителей

На прошлой неделе в небе Армении появились российские истребители МиГ-29, которые базируются на авиабазе «Эребуни».

Как стало известно, боевые вертолеты и самолеты ВС РФ стали совершать с российского военного аэродрома в Гюмри больше вылетов за сутки. Военный эксперт Александр Хроленко отмечает, это связано с миротворческой операцией в Карабахе. На эту территорию перебрасываются подразделения, технические средства, стройматериалы и конструкции, заметил он.

По мнению эксперта, российская сторона учитывает, что далеко не всем нравится мир, который был установлен в Нагорном Карабахе усилиями Москвы. Не стоит исключать провокации, направленные на срыв мирного урегулирования в Карабахе.


Некоторые эксперты предполагают, что боевая авиация России осуществляет наблюдение за ситуацией в Нагорном Карабахе. Но, возможно, проводятся тренировочные полеты: российские военные отрабатывают варианты отражения нападения в случае возникновения нового конфликта. Риск провокаций остается довольно высоким, поскольку Турция и Азербайджан сейчас занимают выжидательную позицию, пишет Авиа.Про.

В Минобороны РФ причину увеличения активности российской авиации над Арменией не комментируют.

То есть, полеты российских боевых самолетов пока остаются загадкой.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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