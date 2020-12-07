Эксперты рассказали, какие продукты подорожают к Новому году

Аналитики посоветовали россиянам запасаться продуктами к новогодним праздникам уже сейчас. Они поясняют, что в ближайшее время многие товары, которые обычно скупают под Новый год, повысятся в цене. Как отмечают аналитики, лидером подорожания станет красная икра. Этот продукт вырастет в цене на 40% и к этому есть предпосылки: низкий вылов на Дальнем Востоке, где тихоокеанского лосося сумели выловить только 180 тысяч тонн вместо 240 «плановых». Продовольственные эксперты предупреждает, что некоторые продукты подорожают на довольно внушительную сумму.

Несмотря на экономический спад, вызванный пандемией, в стране ожидается оживление покупательской активности в последнюю декаду декабря. Из-за этого ритейлеры станут повышать цены на свои товары.

Как сообщил национальный плодоовощной союз, традиционно перед Новым годом овощи и фрукты прибавляют в цене 15?20%, и этот год вряд ли будет исключением. К Новому году могут подорожать макароны из-за низкого урожая зерна. Ожидается подорожание алкоголя. Так, шампанское повысится в цене не только из-за новогоднего ажиотажа, но из-за увеличения минимальной розничной цены на игристые вина и крепкие алкогольные напитки.

Например, с 1 января минимальная стоимость бутылки шампанского поднимется до 169 рублей. Некоторые ритейлеры поднимут цену на игристое вино уже в декабре. Минимальная цена на коньяк составит 446 рублей за 0,5 л.

Возможно подорожание сахара и подсолнечного масла. Вместе с тем мясная продукция до конца года, скорее всего, дорожать не будет.

Как отметил председатель правления кредитно-потребительского кооператива «Обновление» Михаил Дорофеев, перед Новым годом цены растут из-за увеличения спроса, который в свою очередь растет из-за желания россиян устроить себе праздник.

Источник: Информационное агентство «Informing»