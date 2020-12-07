NI: ВМС США сделали России предупреждение в Черном море

Сегодня, 15:55

Ольга Громова

0

Image 16+
NI: ВМС США сделали России предупреждение в Черном море

Учения НАТО в Черном море в который раз продемонстрировали, что сдерживание Москвы в регионе по-прежнему является приоритетной задачей для Альянса в общем и США, в частности. Они были призваны показать, что Запад готов быстро и своевременно реагировать на военную деятельность РФ, считают обозреватели американского журнала The National Interest.

Недавно в Черном море состоялись маневры США и НАТО, в которых были задействован эскадренный миноносец «Дональд Кук», противолодочные самолеты P-8 Poseidon, самолеты-истребители CF-188 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения E3A AWACS.


Журналисты указывают на важность оттачивания на таких учениях тесного взаимодействия между противолодочной авиацией и эсминцами. ВМС США поставили себе за цель на таких маневрах отработать новые тактические варианты действий по отслеживанию российских субмарин и действий РФ в Черном море.

Авторы NI при этом убеждены, что главная цель учений НАТО - послать предупреждение России, чтобы она «не нарушала международных норм».

Источник: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

NI: ВМС США сделали России предупреждение в Черном море

Сегодня, 15:55

В небе Армении замечены загадочные полеты российских истребителей

Сегодня, 12:25

Хорватское издание Binkov’s Battlegrounds оценило возможность вторжения США в РФ

Сегодня, 11:10

Анкара предложила Киеву недорого разгромить ПВО РФ в Крыму

Сегодня, 10:45

Азербайджан применял в Нагорном Карабахе оружие массового поражения

Вчера, 21:55

В Турции заявили о том, что научились обманывать российские комплексы С-400

Вчера, 10:50

РФ на выпады генсека НАТО ответила крупными морскими учениями

5-12-2020, 22:25

Хулуси Акар: Война в Карабахе доказала эффективность турецкого оружия

5-12-2020, 21:15

Исследователь раскрыл тайну пропажи «Рейса 19» в Бермудском треугольнике

5-12-2020, 16:30

Украинский Bayraktar TB2 впервые был задействован в ударах по ДНР

5-12-2020, 10:30

В прессе США рассказали о возможном сценарии новой войны на Кавказе

4-12-2020, 11:40

В Армении уверены, что проиграли карабахскую войну из-за российского оружия

4-12-2020, 10:35

Newsweek: польские власти реализуют сценарий Путина

3-12-2020, 22:30

Эксперты назвали главную причину поражения Армении в Карабахе

3-12-2020, 15:10

Россия переиграла американцев и японцев, не позволив взломать системы С-400

3-12-2020, 11:45

В Интерполе предупредили о поддельных вакцинах против коронавируса COVID-19 в Европе

2-12-2020, 19:15

Российская авиабаза в Армении перешла на усиленный режим службы

2-12-2020, 18:40

Казахстан объявил о покупке новейших турецких БПЛА Bayraktar TB3

2-12-2020, 09:45

Турецкие самолеты были обстреляны ракетами из ЗРК С-300 в районе Крита

1-12-2020, 15:15

Эксперт: Алиев продал суверенитет Азербайджана для победы в Карабахе

1-12-2020, 13:00

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров