NI: ВМС США сделали России предупреждение в Черном море

Учения НАТО в Черном море в который раз продемонстрировали, что сдерживание Москвы в регионе по-прежнему является приоритетной задачей для Альянса в общем и США, в частности. Они были призваны показать, что Запад готов быстро и своевременно реагировать на военную деятельность РФ, считают обозреватели американского журнала The National Interest.

Недавно в Черном море состоялись маневры США и НАТО, в которых были задействован эскадренный миноносец «Дональд Кук», противолодочные самолеты P-8 Poseidon, самолеты-истребители CF-188 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения E3A AWACS.

Журналисты указывают на важность оттачивания на таких учениях тесного взаимодействия между противолодочной авиацией и эсминцами. ВМС США поставили себе за цель на таких маневрах отработать новые тактические варианты действий по отслеживанию российских субмарин и действий РФ в Черном море.

Авторы NI при этом убеждены, что главная цель учений НАТО - послать предупреждение России, чтобы она «не нарушала международных норм».

Источник: Информационное агентство «Informing»