США купили у Израиля 3 установки ПРО для перехвата российских «Авангардов»

Сегодня, 21:20

Ольга Громова

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США купили у Израиля 3 установки ПРО для перехвата российских «Авангардов»

Соединенные Штаты Америки купили у Израиля три установки противоракетной системы «Железный купол», которая ранее была принята на вооружение. Главная цель этого приобретения, как пишет Avia.pro, возможность перехвата российских баллистических ракет «Авангард».

В Вашингтоне считают, что израильские установки ПРО позволят практически с вероятностью 100 процентов обеспечить защиту страны от российского гиперзвукового «Авангарда», способного атаковать одновременно 60 ракетами.


Известно, что каждый из трех «Железных куполов» оснащен 20 пусковыми ракетами.

Впрочем, некоторые эксперты усомнились в целесообразности этого приобретения. По их мнению, израильская разработка вряд ли будет эффективна против ракетного комплекса «Авангард».

Максимальная высота поражения целей у этой системы ПРО, если исходить из заявленных характеристик, порядка десяти километров. А такое расстояние боевой блок российского комплекса способен с легкостью преодолеть всего лишь за одну секунду, то бишь, можно говорить о том, что он практически гарантированно уничтожит «Купол».

Впрочем, даже если допустить, что ракета «Авангарда» взорвется в десяти километрах от позиций противника, цель в любом случае будет уничтожена - не стоит упускать из виду мощную инерционную волну.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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