В Сирии военные России перекрыли путь турецким военным колоннам без единого выстрела

Сегодня, 11:10

0

Image 16+
В Сирии военные России перекрыли путь турецким военным колоннам без единого выстрела

Успешное противостояние турецкой колонне без единого выстрела провели российские военные. Сообщается, что военнослужащие РФ перекрыли турецким колоннам путь в Сирии, успешно заблокировав переброску техники на территорию Арабской республики. Об этом пишет «Avia.pro».

Для радикальных действий российских военных не понадобилось ни одного выстрела. Военнослужащие РФ после очередного нападения Турции на блок-пост Сирийской арабской армии решили заблокировать переброску большого количества бронетехники на север Сирии.

Для этой цели российские военные задействовали спецтехнику, и перекопали все въезды со стороны Турции на территорию Сирии. Благодаря этому Турция фактически лишилась возможности вообще передвигаться сразу на нескольких пунктах пересечения границы. Причем помогать устраивать такие рвы вызвались и несколько человек гражданского населения. Сообщается, что российские военнослужащие продолжают пристально контролировать обстановку в регионе, предотвращая любые провокации со стороны турецких военных.

Источник: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Сирии военные России перекрыли путь турецким военным колоннам без единого выстрела

Сегодня, 11:10

США купили у Израиля 3 установки ПРО для перехвата российских «Авангардов»

Вчера, 21:20

NI: ВМС США сделали России предупреждение в Черном море

Вчера, 15:55

В небе Армении замечены загадочные полеты российских истребителей

Вчера, 12:25

Хорватское издание Binkov’s Battlegrounds оценило возможность вторжения США в РФ

Вчера, 11:10

Анкара предложила Киеву недорого разгромить ПВО РФ в Крыму

Вчера, 10:45

Азербайджан применял в Нагорном Карабахе оружие массового поражения

6-12-2020, 21:55

В Турции заявили о том, что научились обманывать российские комплексы С-400

6-12-2020, 10:50

РФ на выпады генсека НАТО ответила крупными морскими учениями

5-12-2020, 22:25

Хулуси Акар: Война в Карабахе доказала эффективность турецкого оружия

5-12-2020, 21:15

Исследователь раскрыл тайну пропажи «Рейса 19» в Бермудском треугольнике

5-12-2020, 16:30

Украинский Bayraktar TB2 впервые был задействован в ударах по ДНР

5-12-2020, 10:30

В прессе США рассказали о возможном сценарии новой войны на Кавказе

4-12-2020, 11:40

В Армении уверены, что проиграли карабахскую войну из-за российского оружия

4-12-2020, 10:35

Newsweek: польские власти реализуют сценарий Путина

3-12-2020, 22:30

Эксперты назвали главную причину поражения Армении в Карабахе

3-12-2020, 15:10

Россия переиграла американцев и японцев, не позволив взломать системы С-400

3-12-2020, 11:45

В Интерполе предупредили о поддельных вакцинах против коронавируса COVID-19 в Европе

2-12-2020, 19:15

Российская авиабаза в Армении перешла на усиленный режим службы

2-12-2020, 18:40

Казахстан объявил о покупке новейших турецких БПЛА Bayraktar TB3

2-12-2020, 09:45

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров