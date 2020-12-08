В Сирии военные России перекрыли путь турецким военным колоннам без единого выстрела

Успешное противостояние турецкой колонне без единого выстрела провели российские военные. Сообщается, что военнослужащие РФ перекрыли турецким колоннам путь в Сирии, успешно заблокировав переброску техники на территорию Арабской республики. Об этом пишет «Avia.pro».

Для радикальных действий российских военных не понадобилось ни одного выстрела. Военнослужащие РФ после очередного нападения Турции на блок-пост Сирийской арабской армии решили заблокировать переброску большого количества бронетехники на север Сирии.



Для этой цели российские военные задействовали спецтехнику, и перекопали все въезды со стороны Турции на территорию Сирии. Благодаря этому Турция фактически лишилась возможности вообще передвигаться сразу на нескольких пунктах пересечения границы. Причем помогать устраивать такие рвы вызвались и несколько человек гражданского населения. Сообщается, что российские военнослужащие продолжают пристально контролировать обстановку в регионе, предотвращая любые провокации со стороны турецких военных.

Источник: Информационное агентство «Informing»