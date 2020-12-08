В Госдуме рассказали о риске обесценивания накоплений россиян

Сегодня, 11:55

Александр Зуев

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В Госдуме рассказали о риске обесценивания накоплений россиян
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что предпосылок для обесценивания рубля нет. Он также ответил на вопрос, рискуют ли граждане, делая денежные накопления в рублях. Аксаков также дал прогноз относительно курса российской валюты на ближайшее время.

По словам Аксакова, ситуация для российского рубля сейчас нормальная, а в ближайшем будущем будет еще лучше. Эксперт предположил, что в связи с вакцинацией населения пандемия пойдет на спад, после чего начнется восстановление экономики. Спрос на российский экспорт вырастет, что окажет позитивное влияние на рубль, считает Аксаков. Он поспешил успокоить россиян, заявив, что сейчас нет никакого риска лишиться накоплений в рублях.


По мнению депутата, рубль сейчас укрепляется и с ним ничего неординарного не происходит. Политик упомянул, что риски могут быть обусловлены геополитическими факторами. Речь идет о позиции США по отношении к России. Если их политика будет предсказуемой, то это должно позитивно отразится на курсе рубля.

Аксаков также посоветовал россиянам держать накопления в той валюте, которую они планируют тратить. При этом хранение сбережений в разных валютах и ценных бумагах эксперт считает «нормальной ситуацией», пишет konkurent.ru.

Однако такие меры, как приобретение недвижимости с целью вложения денег, нардеп назвал неоправданными, так как рынок переоценен. Как только завершиться программа льготного ипотечного кредитования, стоимость недвижимости упадет, заявил депутат.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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