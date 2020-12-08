Госдума рассмотрит законопроект о рассрочке оплаты долгов для российских пенсионеров

Российский парламент вскоре будет рассматривать во втором чтении проект закона, которым предлагается продлить отсрочку по выплате долгов пенсионеров, по которым постановления о принудительном взыскании были вынесены до 1 мая 2021 года. Кроме этого, депутаты также намерены продлить запрет на изъятие движимого имущества россиян (исключение - транспорт) с долгами, информирует «Парламентская газета» .

Вынесенным на рассмотрение Госдумы документом предлагается также внедрить рассрочку для малого и среднего бизнеса по выплатам налогов, сборов, страховых взносов или кредитов, если сумма не выше 15 миллионов рублей.

«Законопроект коснется более 2 миллионов 200 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей и почти 2 миллионов российских пенсионеров», — поведал Александр Хинштейн, глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Однако для того, чтобы получить рассрочку сроком на два года, пенсия у пенсионеров должна быть единственным источником дохода. При этом ее величина не должна превышать сумму, эквивалентную двум МРОТ. Рассрочка может быть предоставлена в срок не позднее, чем до июля 2022 года.

Законопроект может коснуться порядка двух миллионов российских пенсионеров.

Источник: Информационное агентство «Informing»