Доллару напророчили полное обесценивание из-за политики ФРС США

Федеральная резервная система США (ФРС) включила печатный станок на полную и печатает доллары в огромных объемах. В результате «американца» ждет серьезное обесценивание. Миропорядок, основу которого долгие годы составлял доллар, обречен. Такое мнение высказал известный российский экономист, доктор экономических наук Валентин Катасонов.

Фактически, с того самого момента, когда по отношению к доллару ликвидировали «золотой тормоз», то бишь когда ФРС получила право печатать неограниченный объем денег, стартовал процесс неминуемой гибели доллара. Сейчас вопрос не в том, произойдет это или нет, полагает Катасонов, а в том, когда конкретно это случится.

Возможно, это произойдет очень даже скоро. Ведь в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, ФРС пришлось печатать просто неслыханные и невиданные доселе объемы доллара.

Это приведет к тому, что доллар полностью обесценится. После этого последует обвал долларовой пирамиды долгов, прогнозирует Катасонов. Дальше лопнет надувающийся пузырь на фондовом рынке. В конечном результате весь мир из-за обесцененного доллара сорвется в глобальную депрессию.

Уцелеть, по мнению экономиста, смогут лишь страны, которым удастся построить собственные замкнутые системы государственного хозяйствования, передает «Дейта».

Источник: Информационное агентство «Informing»