Эксперт: сценарий пандемии по типу COVID-19 давно прорабатывали в США

Сегодня, 10:05

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Эксперт: сценарий пандемии по типу COVID-19 давно прорабатывали в США

Российский политолог Сергей Кургинян на передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» телеканала «Россия 1», заявил, что экс-министр обороны США Дональд Рамсфелд готовил мир к вынужденной биологической войне, какой сейчас представляется пандемия коронавируса, еще очень давно. 

«Еще Рамсфелд говорил, что планету изменит биологическая война. Напомню, что он был не последним человеком в окружении тогдашнего президента Джорджа Буша. Именно Дональд Рамсфелд долгое время был связан с разработками вакцин и прочими подобными направлениями», - рассказал политолог.

Кургинян добавил, что за много лет до пандемии разрабатывались сценарии мирового карантина. Одним из авторов был опять же экс-министр обороны.


«Тогда Рамсфелд говорил о том, что появится вирус, а опасность придет из Китая. Это говорилось очень давно», - продолжил эксперт.

Также политолог вспомним о том, что в 1960-х годах в Италии некоторые представители общества говорили о транснациональном империалистическом государстве. Потому не совсем понятно, почему идею об искусственном происхождении коронавируса называют конспирологией.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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