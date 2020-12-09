В Сирии ЗРК С-200 подбил истребитель F-35 ВВС Израиля

В Сирии ЗРК С-200 подбил израильский истребитель F-35.

Как сообщает издание «Репортер», ЗРК С-200, состоящий на вооружении Сирии, подбил новейший истребитель израильских ВС F-35. Отмечается, что это - первый случай удачного «взаимодействия» с самолетом пятого поколения.

Насчет повреждений, полученных F-35 в результате атаки, эксперты утверждают, что они очень серьезные. Настолько, что власти Израиля пригласили специалистов для оценки возможности восстановления самолёта. А сам Тель-Авив старается завуалировать реальные события легендой о птице, столкновение с которой стоило F-35 таких увечий.

«...В тот же день израильские СМИ объявили, что F-35 ВВС Израиля был поврежден птицей. Причем авария якобы произошла за две недели до вышеописанных событий. Власти сразу проинформировали о случившемся компанию Lockheed Martin, чтобы выяснить, можно ли этот самолет использовать в дальнейшем или нет», - отмечают в «Репортере».

Это событие произошло несколько лет назад, как раз в то время, когда в стране был с визитом министр обороны России Сергей Шойгу. Тогда это «вызвало слухи, что поражение самолета ВВС Израиля было демонстрацией силы российско-ирано-сирийского альянса».

Тогда же, как сообщается в издании, «премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал инцидент «неприемлемым», подчеркнув, что «если кто-то попытается причинить нам вред, мы нанесем им ответный удар».

На сегодняшний день Израиль утверждает, что свидетельств об атаке на самолет нет, как не предоставляет и доказательств того, что самолет пострадал от птицы. Но на фоне того, что повреждения истребителя пришлось показывать специалистам с целью установления его ремонтопригодности и восстановления, говорит в пользу первой версии.

Источник: Информационное агентство «Informing»