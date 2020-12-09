Forbes: Россия и Запад стоят на пороге полномасштабной войны

Нынешний уровень отношений между Россией и Западом является самым низким со времен холодной войны. Фактически, они сейчас на пороге войны. И она разразится, если противостояние и дальше будет усугубляться. Об этом пишут обозреватели американского журнала Forbes.

Высокопоставленные дипломаты и военные направили в редакцию британской газеты The Times письмо, в котором поделились своими опасениями по поводу того, что мировая война из гипотетической может стать реальной.

«Это не мнение разрозненных паникеров, а выводы ведущих политиков и военных экспертов, обладающих огромным опытом в сфере отношений России и Запада. Эти слова представляют собой необычное единство мнений, высказанное представителями различных лагерей», — пишут аналитики Forbes.

При этом они подчеркивают, что наибольшую обеспокоенность вызывает то, что у обеих сторон есть возможность применения ядерного оружия.

Наиболее серьезный удар по взаимоотношениям России и Запада был нанесен в 2014 году, когда РФ включила полуостров Крым в свой состав. Это стало основанием для введения санкций и исключения ее из группы ведущих мировых держав G8.

После этого напряженность растет с каждым годом, с каждым новым днем.

Источник: Информационное агентство «Informing»