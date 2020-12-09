Китай строит военные лагеря вдоль границы с Индией

Сегодня, 16:25

Ольга Громова

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Китай строит военные лагеря вдоль границы с Индией

Китай вдоль границы с Индией принялся возводить военные лагеря. О начавшемся строительстве сообщила сегодня, со ссылкой на информированные источники в правительстве, газета The Times of India.

«Как нам стало известно, строительные работы ведутся в 20 таких военных лагерях на фоне сохраняющейся военной напряженности в восточном Ладакхе», — говорится в публикации.

Народно-освободительная армия Китая вдоль границы построила уже новые базы для ракет класса «земля-воздух». На аэродромах Кашгар, Хотан и Лхаса в Тибете власти страны разместили дополнительные эскадрильи ударных БПЛА и военно-транспортных самолетов.


Кроме этого, в шести десятках километров от границы штата Аруначал-Прадеш в Ньянглу НОАК разместила центр РЭБ, главной задачей которого является подавление сигналов спутников связи GSAT, которые принадлежат Индии.

Отмечается, что непосредственно в Ладакхе, где обстановка накалена еще с мая, размещаются сейчас порядка 60 тысяч военнослужащих КНР, тяжелая артиллерия, танковые полки. Индия в этом районе разместила три горные дивизии - в общей сложности около 50 тысяч военных.

Напомним, в мае и июне на спорной территории произошли боестолкновения китайских и индийских солдат. В результате обе стороны понесли потери - погибли не менее 20 военных Индии, и 45 - Китая. После этого стороны увеличили численность своих военных в Ладакхе.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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