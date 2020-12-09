Меркель сообщила об изменении баланса сил в мире из-за пандемии коронавируса

Сегодня, 17:35

Ольга Громова

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Меркель сообщила об изменении баланса сил в мире из-за пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса может оказать влияние на баланс сил в мире, поэтому задача Германии сейчас усиленно поработать над тем, чтобы сохранить свою нынешнюю позицию в будущем. Такое заявление во время своего выступления в Бундестаге в среду, 9 декабря, сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Я уже несколько раз говорила, эта пандемия оказывает существенное влияние на соотношение сил в мире - в первую очередь в экономическом и, вероятно, в общественно-политическом плане", - отметила она.

По мнению Меркель, Германия попала в «экстраординарную ситуацию», которая требует от правительства смелых фискальных решений. Канцлер считает, что сейчас должны быть предприняты все возможные и невозможные шаги для того, чтобы уже к 2022 году страна могла выйти на докризисный уровень экономики.


Одним из условий госпожа Меркель назвала бюджет - его проект и был сегодня вынесен на обсуждение Бундестага.

Документом предусматривается рост госдолга Германии на €179,8 млрд. При том, что по итогам сего года задолженность составит 218 млрд. Такой долг рекордный за всю историю ФРГ. Начиная с 2015 года, в ФРГ принимался бездефицитный бюджет, напоминает ТАСС.

Падение ВВП в Германии, согласно прогнозам, ожидается среднее – 4-6 процентов.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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