Вооруженные силы Украины находятся в состоянии готовности реализовать военный сценарий для разрешения конфликта в Донбассе. Ждут лишь приказа, заявил в интервью агентству ФАН Алексей Леонков, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества».

О необходимости «использования карабахского опыта Азербайджана в плане восстановления территориальной целостности» уже неоднократно заявляли в Киеве. На это обратили внимание и в Европе.

Аналитик из Чехии порекомендовал «даже не думать» о военном варианте решения вопроса с Донбассом. Он убежден, что Европа не поддержит подобное стремление Киева, а от США помощь будет поступать не напрямую. В результате все это может обернуться печальными последствиями для украинской государственности в целом.

Российский военный эксперт Алексей Леонков считает, что Украина может решиться на повторение опыта Азербайджана, но только лишь в том случае, если такое решение будет принято Вашингтоном - не Киевом.

«Решать такие вопросы будет не Киев, а те, кто сегодня заказывают музыку — США. В

Украине все находится под управлением Госдепа. Недавно в Украину прибыл политический десант в составе 15 человек от Джо Байдена для решения вопросов. Состав делегации на текущий момент неизвестен, но их приезд совпал с концентрацией сил и средств ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе», - пояснил он.

По мнению Леонкова, на данный момент вероятность наступления ВСУ в Донбассе очень высокая, а для начала полномасштабных военных действий будет достаточно любого повода - даже мало-мальского.

При этом надо отдать должное тому, что Киев поднял военно-технический уровень своей армии.





«Даже сами ополченцы, которые находятся на передовой, говорят, что нынешние ВСУ разительно отличаются от тех формирований, которые загоняли в котлы пять-шесть лет назад», — отметил Леонков.

Сейчас у Украины имеется много беспилотников, а у ополченцев наблюдается дефицит ЗРК, поэтому очень большая вероятность того, что в Донбассе будет реализован карабахский сценарий.

Источник: Информационное агентство «Informing»