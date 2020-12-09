National Interest: 30 иностранных самолетов-шпионов приближались к границам России за неделю

Вчера, 23:55

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National Interest: 30 иностранных самолетов-шпионов приближались к границам России за неделю

Журналисты американского издания «The National Interest» сообщили, что в течение недели к границам России приближались тридцать иностранных самолетов-шпионов. При этом авторы сообщают, что ни один из таких авиа шпионов не пересек границы России, передает «ИноСМИ».

Согласно инфографике «The National Interest», за последнюю неделю не менее 30 самолетов шпионов вместе с шестью вспомогательными дронами провели тщательную разведку территории в непосредственной близости с границами РФ. Причем по утверждению авторов публикации, за всеми передвижениями этих «гостей» тщательно следили российские радиолокационные станции, и никаких незаконных пересечений границы России замечено не было.


Также эксперты указали, что минимум трижды по тревоге в небо были подняты российские истребители, один из которых перехватил разведывательный самолет ВВС США RC-135 над нейтральными водами Черного моря, когда тот приблизился к воздушному пространству России. Такую информацию подтверждает и Национальный центр управления обороной РФ, который опубликовал соответствующее сообщение на прошлой неделе. Журналисты «The National Interest» подчеркнули, что Россия весьма пристально следит за суверенностью своих государственных границ, и никакие маневры противника для нее не остаются незамеченными.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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