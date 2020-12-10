ВМФ России впервые за 10 лет примет участие в совместных с НАТО учениях

Вчера, 23:55

Ольга Громова

0

Image 16+
ВМФ России впервые за 10 лет примет участие в совместных с НАТО учениях

Корабли Военно-морских сил России примут участие в совместных учениях с военными судами стран НАТО - впервые за десять последних лет. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота, передает РИА Новости.

Маневры получили название «АМАН-2021». Их проведение запланировано на февраль следующего года близ берегов Пакистана - в акватории Карачи.

«Кроме кораблей ВМС Пакистана и ВМФ РФ, примут участие ВМС США, Королевский военно-морской флот Великобритании, ВМС Китайской Народной Республики, Морские силы самообороны Японии, ВМС Турции, ВМС Филиппин, Королевские морские силы Малайзии, ВМС Шри-Ланки и ВМС Индонезии», - уточнили в пресс-службе.

Известно, что Россия в ходе совместных учений со странами НАТО будет представлена фрегатом, патрульным кораблем и спасательным буксирным судном. Также на «АМАН-2021» отправятся вертолет морского базирования, отряд разминирования и подразделение морской пехоты.

Корабли ВМФ РФ совместно с судами Североатлантического альянса в последний раз взаимодействовали в рамках учений еще в 2011 году. Почти десять лет назад наши суда приняли участие в маневрах «Болд монарх», которые прошли у берегов Испании.

Источник: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

ВМФ России впервые за 10 лет примет участие в совместных с НАТО учениях

Вчера, 23:55

Таинственный трехсторонний монолит появился и в Киеве

Вчера, 20:40

NI назвал конфликты, унесшие больше всего жизней за всю историю человечества

Вчера, 15:20

National Interest: 30 иностранных самолетов-шпионов приближались к границам России за неделю

9-12-2020, 23:55

Эксперт заявил о готовности Украины атаковать Донбасс

9-12-2020, 19:40

Китай строит военные лагеря вдоль границы с Индией

9-12-2020, 16:25

Forbes: Россия и Запад стоят на пороге полномасштабной войны

9-12-2020, 11:20

В Сирии ЗРК С-200 подбил истребитель F-35 ВВС Израиля

9-12-2020, 10:10

Эксперт: сценарий пандемии по типу COVID-19 давно прорабатывали в США

9-12-2020, 10:05

В Сирии военные России перекрыли путь турецким военным колоннам без единого выстрела

8-12-2020, 11:10

США купили у Израиля 3 установки ПРО для перехвата российских «Авангардов»

7-12-2020, 21:20

NI: ВМС США сделали России предупреждение в Черном море

7-12-2020, 15:55

В небе Армении замечены загадочные полеты российских истребителей

7-12-2020, 12:25

Хорватское издание Binkov’s Battlegrounds оценило возможность вторжения США в РФ

7-12-2020, 11:10

Анкара предложила Киеву недорого разгромить ПВО РФ в Крыму

7-12-2020, 10:45

Азербайджан применял в Нагорном Карабахе оружие массового поражения

6-12-2020, 21:55

В Турции заявили о том, что научились обманывать российские комплексы С-400

6-12-2020, 10:50

РФ на выпады генсека НАТО ответила крупными морскими учениями

5-12-2020, 22:25

Хулуси Акар: Война в Карабахе доказала эффективность турецкого оружия

5-12-2020, 21:15

Исследователь раскрыл тайну пропажи «Рейса 19» в Бермудском треугольнике

5-12-2020, 16:30

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров