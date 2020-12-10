ВМФ России впервые за 10 лет примет участие в совместных с НАТО учениях

Корабли Военно-морских сил России примут участие в совместных учениях с военными судами стран НАТО - впервые за десять последних лет. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота, передает РИА Новости.

Маневры получили название «АМАН-2021». Их проведение запланировано на февраль следующего года близ берегов Пакистана - в акватории Карачи.

«Кроме кораблей ВМС Пакистана и ВМФ РФ, примут участие ВМС США, Королевский военно-морской флот Великобритании, ВМС Китайской Народной Республики, Морские силы самообороны Японии, ВМС Турции, ВМС Филиппин, Королевские морские силы Малайзии, ВМС Шри-Ланки и ВМС Индонезии», - уточнили в пресс-службе.

Известно, что Россия в ходе совместных учений со странами НАТО будет представлена фрегатом, патрульным кораблем и спасательным буксирным судном. Также на «АМАН-2021» отправятся вертолет морского базирования, отряд разминирования и подразделение морской пехоты.

Корабли ВМФ РФ совместно с судами Североатлантического альянса в последний раз взаимодействовали в рамках учений еще в 2011 году. Почти десять лет назад наши суда приняли участие в маневрах «Болд монарх», которые прошли у берегов Испании.

Источник: Информационное агентство «Informing»