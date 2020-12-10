Финансист рассказал об испытаниях для рубля в 2021 году

Сегодня, 19:00

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Финансист рассказал об испытаниях для рубля в 2021 году

Финансист и руководитель аналитического департамента «AMarkets» Артем Деев спрогнозировал поведение рубля в 2021 году. По словам эксперта, курс национальной валюты будут определять три основных фактора — стоимость нефти, геополитическая обстановка и вероятные новые антироссийские санкции. Об этом пишет «ПРАЙМ».

Артем Деев указал, что цены на нефть в 2021 году вряд ли поднимутся слишком высоко, и не достигнут докризисного уровня. По его мнению, котировки «черного золота» останутся в коридоре $40-50, и на короткое время смогут вырасти до $55 за баррель. Также финансист отметил, что улучшение геополитических отношений в стране вряд ли стоит ожидать, поскольку новый президент США однозначно будет продолжать торговую войну с Китаем и внедрять новые антироссийские санкции.


«Стабилизация мировой экономики также вряд ли произойдет в 2021 году, поскольку последствия пандемии все еще остаются весьма ощутимыми. Не исключены новые вспышки заболевания, новые локдауны, что негативно отразится на экономике не только России, но и других ведущих стран мира», - прокомментировал Артем Деев.

Эксперт подчеркнул, что общий мировой кризис означает слабые перспективы и для экономики России, что приведет к турбулентности рубля. По его прогнозу, уже к концу зимы 2021 году рубль вернется в отметкам 80 за доллар и 90 за евро.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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