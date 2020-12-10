Алиев назвал три армянских города «историческими землями» Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посвященного победе в Нагорном Карабахе военного парада в Баку, который состоялся сегодня, назвал три армянских города - Ереван, Зангезур, Севан - «исконно азербайджанскими землями».

По его словам, «агрессивная и захватническая» политика с 1980-ых годов привела к тому, что азербайджанцы были изгнаны с современных территорий Армении.

«Зангезур, Севан, Ереван — это все исторические азербайджанские земли. Наш народ веками жил там, но руководство Армении изгнало с родных земель сотни тысяч азербайджанцев. Потом такая же картина наблюдалась в Карабахе», - цитирует речь азербайджанского лидера на военном параде издание Aysor.am.

События 90-ых годов и появление НКР президент назвал «оккупацией», а возвращение под контроль Баку части Карабаха «восстановлением территориальной целостности».

При этом президент Алиев намекнул, что текущий геополитический расклад его не совсем устраивает. В этом контексте он вспомнил, что ранее предупреждал, что если Армения "не вернет наши земли, мы решим этот вопрос военным путем".

На параде победы в Баку также присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Анкара во время конфликта в Нагорном Карабахе заявила о прямой поддержке Азербайджана.

Напомним: 27 сентября Баку начал контрнаступательную операцию в Нагорном Карабахе. Полтора месяца в Республике велись кровопролитные бои. И только 10 ноября в регионе воцарился мир - стороны конфликта при посредничестве России заключили трехстороннее соглашение о прекращении огня.

Источник: Информационное агентство «Informing»