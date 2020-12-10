Алиев назвал три армянских города «историческими землями» Азербайджана

Сегодня, 18:40

Ольга Громова

0

Image 16+
Алиев назвал три армянских города «историческими землями» Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посвященного победе в Нагорном Карабахе военного парада в Баку, который состоялся сегодня, назвал три армянских города - Ереван, Зангезур, Севан - «исконно азербайджанскими землями».

По его словам, «агрессивная и захватническая» политика с 1980-ых годов привела к тому, что азербайджанцы были изгнаны с современных территорий Армении.

«Зангезур, Севан, Ереван — это все исторические азербайджанские земли. Наш народ веками жил там, но руководство Армении изгнало с родных земель сотни тысяч азербайджанцев. Потом такая же картина наблюдалась в Карабахе», - цитирует речь азербайджанского лидера на военном параде издание Aysor.am.

События 90-ых годов и появление НКР президент назвал «оккупацией», а возвращение под контроль Баку части Карабаха «восстановлением территориальной целостности».

При этом президент Алиев намекнул, что текущий геополитический расклад его не совсем устраивает. В этом контексте он вспомнил, что ранее предупреждал, что если Армения  "не вернет наши земли, мы решим этот вопрос военным путем".

На параде победы в Баку также присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Анкара во время конфликта в Нагорном Карабахе заявила о прямой поддержке Азербайджана.

Напомним: 27 сентября Баку начал контрнаступательную операцию в Нагорном Карабахе. Полтора месяца в Республике велись кровопролитные бои. И только 10 ноября в регионе воцарился мир - стороны конфликта при посредничестве России заключили трехстороннее соглашение о прекращении огня.

Источник: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Алиев назвал три армянских города «историческими землями» Азербайджана

Сегодня, 18:40

Меркель сообщила об изменении баланса сил в мире из-за пандемии коронавируса

Вчера, 17:35

Forbes: Россия и Запад стоят на пороге полномасштабной войны

Вчера, 11:20

НАТО сможет глушить российские спутники с помощью украинского ракетного комплекса «Овидиополь-2»

8-12-2020, 17:05

Турецкий дрон Bayraktar TB2 вошел в воздушное пространство Крыма и сфотографировал ПВО России

5-12-2020, 10:00

Американский спецназ готовят к захвату подземных бункеров России

3-12-2020, 20:30

В Азербайджане заявили о планах реинтегрировать армян Карабаха

3-12-2020, 17:00

Политолог Перенджиев рассказал, как РФ может использовать Турцию против НАТО

2-12-2020, 23:30

Стрелков считает, что Украина мгновенно сметет армии ДНР и ЛНР, не готовые к столкновению

2-12-2020, 19:55

Эксперты рассказали, что может стоять за военными учениями Steadfast Jupiter-Jackal - 2020

2-12-2020, 00:10

Востоковед: ВСУ готовятся напасть на Донбасс, Крым и Приднестровье

1-12-2020, 21:45

Турецкие самолеты были обстреляны ракетами из ЗРК С-300 в районе Крита

1-12-2020, 15:15

Столтенберг заявил, что НАТО продолжит наращивать присутствие в Черноморском регионе

30-11-2020, 19:55

Президент Чехии Земан рассказал о действующих в стране российских шпионах

30-11-2020, 18:25

Китайские СМИ: Россия ответила на коварную стратегию США

30-11-2020, 09:50

В США признали способности России молниеносно разгромить страны Прибалтики в случае войны

29-11-2020, 23:30

Эксперт оценил вероятность войны между США и Ираном

28-11-2020, 22:25

Американский ракетный эсминец «USS Ross» вторгся в российские территориальные воды на 8 километров

28-11-2020, 00:15

Додон пообещал вывести людей на улицы ради мира в Молдавии

27-11-2020, 16:40

Эксперт: План Киева по захвату Крыма приведет к полному развалу Украины

27-11-2020, 11:20

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров