Долги россиян по коммунальным платежам могут списать перед президентскими выборами

Сегодня, 19:45

Александр Зуев

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Долги россиян по коммунальным платежам могут списать перед президентскими выборами

Россиянам могут  списать задолженность по платежам за коммунальные услуги в связи с президентскими выборами 2024 года.

Такое предположение высказал экономист Виталий Калугин. По его словам, коммунальные долги граждан будут только расти. А к 2024 году государство может взять все накопившиеся суммы, а также штраф на себя. Широкого жеста власти стоит ожидать как раз под выборы президента. Экономист считает, что  этим решением   власти оплатят лояльность граждан и нужный результат на голосовании.


Ранее ФАС  уже предупредила россиян о том, что в следующем году тарифы ЖКУ в стране вырастут на 4%. Предположительно, повышения стоит ждать с 1 июля. Повышение тарифов приведет к накоплению долга, пишет ura.news. 

Между тем доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич высказал сомнение по поводу того, что власти  спишут долги населения. Теоретически это возможно, но едва ли государство так поступит, ведь  ранее оно не было замечено в щедрости по отношению к своим гражданам, заявил он.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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