В России объяснили невозможность взломать ЗРК С-400

Российский военный эксперт Алексей Леонков рассказал о невозможности взломать российские системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает «Lenta.ru».

«Система запрограммирована на то, что при попытке взлома она сразу же выходит из строя. Причем выход из строя характерный. Если он произошел, это говорит только о том, что была попытка взлома. Кроме того, при попытке несанкционированного доступа гарантийные обязательства прекращаются», - рассказал Леонков.



Напомним, что в июле министр обороны Турции Хулуси Акар успокоил панику США по причине того, что российские системы ПВО С-400 «Триумф» могут стать причиной утечки характеристикк американского истребителя 5-го поколения F-35 Lightning II.

Тогда же генерал-лейтенант, военный инженер Александр Лузан заявил, что не существует способов, при помощи которых можно извлечь технологии С-400 «Триумф».

Источник: Информационное агентство «Informing»